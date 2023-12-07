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        Eskişehir'de kamu personeline CİMER eğitimi verildi

        Eskişehir'de, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, kamu kurum ve kuruluşlarındaki Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) kullanıcılarına eğitim verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 12:17 Güncelleme: 07.12.2023 - 12:19
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        Eskişehir'de kamu personeline CİMER eğitimi verildi
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        Eskişehir'de, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, kamu kurum ve kuruluşlarındaki Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) kullanıcılarına eğitim verildi.

        Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki programda konuşan Vali Yardımcısı Salih Altun, kamu yönetiminin şeffaf, katılımcı ve hesap verebilir olmasının önemini vurguladı.

        Bu 3 ilkenin hayata geçirilmesinde birçok bileşenin rol oynadığını dile getiren Altun, şunları kaydetti:

        "Bunların en önemlilerinden biri de halkın kamu yönetimine katılması, faaliyetleri takip etmesi ve iki seçim arasında kamu yöneticilerini denetleme, izleme, kamu faaliyetleriyle ilgili önerileri sunma, şikayetleri dile getirme ve bunların hızlı şekilde cevaplarını alma gibi bir yapı, kamu yönetiminin önemli yapı taşlarından biridir. Dolayısıyla CİMER, gerek teknolojik altyapısıyla gerekse fonksiyonelliğiyle kurulduğu günden beri toplumdan büyük ilgi görmüş ve toplumun her kesimince kabul edilerek 'sonuç alınan, etkili bir mekanizma' olarak tanımlanmış ve Türk kamu yönetimi içinde sağlam yerini almıştır."

        Vali Yardımcısı Altun, CİMER'in faaliyete, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde "Başbakanlık İletişim Merkezi" olarak başladığını hatırlattı.

        CİMER'in daha kurumsal bir yapıya kavuştuğunu aktaran Altun, "CİMER, artık çok daha etkin ve alanında uzman kişilerin görev yaptığı, taşrada da kalifiye ve kaliteli personellerin başında bulunduğu, halkla devlet arasındaki en önemli dijital köprü haline gelmiştir." dedi.

        Uzmanlar tarafından verilen eğitime çok sayıda kamu çalışanı katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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