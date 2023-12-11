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        Eskişehir'de Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev için anma programı düzenlendi

        Eskişehir'de, Azerbaycan'ın eski Cumhurbaşkanı ve ulusal lideri Haydar Aliyev'in ölümünün 20'nci yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 18:12 Güncelleme: 11.12.2023 - 18:19
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        Eskişehir'de Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev için anma programı düzenlendi
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        Eskişehir'de, Azerbaycan'ın eski Cumhurbaşkanı ve ulusal lideri Haydar Aliyev'in ölümünün 20'nci yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi.

        Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Öğrenci Merkezi'ndeki etkinlikte yaptığı konuşmada, "Bir millet, iki devlet" ifadesinin Azerbaycan ile Türkiye arasındaki birliği simgelediğini söyledi.

        Bu birliğin temelinin iyi oluşturulması gerektiğini vurgulayan Erdal, "Bunun askeri, ekonomik, sosyal, kültürel ve eğitimsel anlamda yapılması gerekiyor." dedi.

        Üniversite olarak eğitim ve araştırma alanında iki ülke arasındaki bağları güçlendirmeye ve bu misyonun altını doldurmaya çalıştıklarını ifade eden Erdal, "Azerbaycan'daki birçok üniversiteyle yakın ilişkilerimiz devam ediyor. Birçok öğrencimizi de üniversitemizde ağırlıyoruz. Eğitimlerine ve araştırmalarına destek vermeye çalışıyoruz. Böylece sadece sözde değil, aynı zamanda eylemde de eğitimde, sanayide ve kültürdeki işbirliğimizi güçlendirmeye çalışıyoruz. Bu iki ülkenin birlikte davranarak ne kadar güçlü olabileceği ortaya çıkıyor." diye konuştu.

        Programda, Azerbaycan Diaspora Bakan Yardımcısı Valeh Hacıyev ile Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Başkan Vekili Parviz Mammadzada da katılımcılara hitap etti.

        Konuşmaların ardından Aliyev'in hayatını anlatan filmin gösterimi yapıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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