ABD'nin Gazze'de insani ateşkes istenen tasarıyı vetosu Eskişehir'de protesto edildi

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Eskişehir İl Temsilciliği üyeleri, ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) Gazze'de acilen insani ateşkes istenen karar tasarısını veto etmesine tepki gösterdi.

Yatsı namazının ardından Mahmud Sami Ramazanoğlu Camii Külliyesi'nin önünde toplanan yaklaşık 100 kişilik grup adına konuşan TÜGVA İl Temsilcisi Ramazan Anıl, Gazze'de terör devleti İsrail tarafından yapılan zulmün insanlık tarihine kara bir leke olarak geçtiğini söyledi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin ateşkes ilan edilmesi için harekete geçtiğini belirten Anıl, şunları dile getirdi:

"Ne yazık ki yapılan oylamada bütün üyeler oy birliğiyle ateşkes yapılmasını talep ederken Amerika Birleşik Devletleri'nin veto etmesi sebebiyle karar alınamamış ve reddedilmiştir. ABD, 13 Birleşmiş Milletler üyesi ülkeyi karşısına alarak İsrail'in katliamına ortak olduğunu tescillemiştir. Böylece Amerika tarihinde de İsrail barbarlığına ortak olmak bir kara leke olarak yazılmıştır. Bu ret kararı şüphesiz Amerikan halkının değil iktidarda bulunan siyonist Biden hükümetinin bir kararıdır. Artık özgürlük, barış, insan hakları konusunda Amerika hükümetinin hiçbir iddiası ve samimiyeti söz konusu olamaz. Bu kararla dünyanın da 5'ten büyük olduğu açıkça görülmüştür. Artık Amerika, insanlığın gözü önünde ve insan hakları ülkesi değil barbarlık, zulüm, ırkçılık ve katliam ülkesi olarak tanımlanacaktır.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi yeniden reforme edilmeli, bütün dünya milletlerini karşısına alan Amerika, bu katliama ortak olmanın bedelini ödemelidir. Daha iyi, daha adil bir dünya için bu ret kararını kınıyor, bütün dünya halklarını Amerika'ya karşı harekete geçmeye davet ediyoruz."

Açıklamanın ardından grup, ABD ve İsrail aleyhine slogan attı.

Programa Eskişehir İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği Başkanı Mehmet Şirin Aslan, Memur Sendikaları Konfederasyonuna bağlı Eğitimciler Birliği Sendikası Eskişehir 1 Nolu Şube Başkanı İbrahim Akar ve vatandaşlar katıldı.