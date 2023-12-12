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        Eskişehir'de otodan hırsızlık şüphelisi 3 kişi tutuklandı

        Eskişehir'de otomobillerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 09:30 Güncelleme: 12.12.2023 - 10:05
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        Eskişehir'de otodan hırsızlık şüphelisi 3 kişi tutuklandı
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        Eskişehir'de otomobillerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Odunpazarı ilçesinde 2-12 Aralık'ta 4 ayrı araçta yaşanan hırsızlık olaylarıyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma yürütüldü.

        Ekipler, hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şüphelilerin Z.D, C.M. ve F.Y.P olduğunu belirledi.

        Operasyon sonucu yakalanan zanlıların evlerinde yapılan aramalarda, suç eşyası olduğu değerlendirilen 6 oto teyp, 8 hoparlör, pandizot (otomobillerin arka koltuklarıyla arka camı arasına yerleştirilen yarı esnek veya sert malzeme), 2 anfi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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