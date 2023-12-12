Eskişehir'de otodan hırsızlık şüphelisi 3 kişi tutuklandı

Eskişehir'de otomobillerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Odunpazarı ilçesinde 2-12 Aralık'ta 4 ayrı araçta yaşanan hırsızlık olaylarıyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma yürütüldü.

Ekipler, hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şüphelilerin Z.D, C.M. ve F.Y.P olduğunu belirledi.

Operasyon sonucu yakalanan zanlıların evlerinde yapılan aramalarda, suç eşyası olduğu değerlendirilen 6 oto teyp, 8 hoparlör, pandizot (otomobillerin arka koltuklarıyla arka camı arasına yerleştirilen yarı esnek veya sert malzeme), 2 anfi ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.