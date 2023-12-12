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        Eskişehir'de tramvayda çıkan gürültü kavgasında bir kişi yaralandı

        Eskişehir'de, tramvayda kavga sırasında darp sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 15:04 Güncelleme: 12.12.2023 - 15:13
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        Eskişehir'de tramvayda çıkan gürültü kavgasında bir kişi yaralandı
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        Eskişehir'de, tramvayda kavga sırasında darp sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kumlubel-Otogar seferini yapan EsTram raylı sistem aracındaki yolculardan Ekrem K, yüksek sesle konuştukları öne sürülen yaşları 18'den küçük 4 kişiyi uyardı.

        Aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi nedeniyle bu kişiler tarafından yumruk ve tekmeyle darbedilen Ekrem K. yaralandı.

        Şüpheliler, Atatürk Lisesi durağında tramvaydan inerek kaçtı.

        Duraktaki Büyükşehir Belediyesi görevlilerince yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Başına da darbe alan Ekrem K, ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Polis tarafından gözaltına alınan 4 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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