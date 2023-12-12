Eskişehir'de yakalanan 2 uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerinde kent girişinde bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada 2 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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