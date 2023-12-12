DSİ, su bilinci oluşturmak için Eskişehirli öğrencilere yönelik tiyatro oyunu sahneledi Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından su bilinci ve su tasarrufunu genç nesillere anlatılması amacıyla DSİ Tanıtım Tırı Türkiye 1. Etap Programı'nın Eskişehir'de gerçekleştirildiği bildirildi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından su bilinci ve su tasarrufunu genç nesillere anlatılması amacıyla DSİ Tanıtım Tırı Türkiye 1. Etap Programı'nın Eskişehir'de gerçekleştirildiği bildirildi.

DSİ Eskişehir Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda DSİ Genel Müdürlüğü tanıtım faaliyetleri kapsamında kentte program düzenlendi.

Suyun ölçülü kullanım yollarını anlatmak için yola çıkan "DSİ Tanıtım Tırı", Şehit Onur İlkhan İlkokulu, Ahmet Hamdi Bayraktar İlkokulu ve Şehit Yusuf Baykuş İlkokulu'ndaki 1'inci ve 4'üncü sınıflar arasındaki öğrencilerle buluştu.

Neşeli anların yaşandığı etkinlikte pedagog onaylı "Küçük Su Damlası" adlı tiyatro oyunu sahnelendi. Etkinlik, toplu fotoğraf çekimi ve öğrencilere verilen çeşitli hediyelerin ardından sona erdi.