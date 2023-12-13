Eskişehir'de asayiş

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin elindeki kaçak elektronik sigaraları satmak amacıyla müşteri aradığı bilgisine ulaştı.

Ekiplerce şüphelinin üzerinde ve aracında yapılan aramada, 500 kaçak elektronik sigara ele geçirildi.

Şüpheli hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.

- Polis ekiplerince aranan 112 kişi yakalandı

Eskişehir'de, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent genelinde aranan kişilerin yakalanması amacıyla çalışma yürüttü.

6-12 Aralık'ta yapılan çalışmalarda, 2 yıla kadar hapis cezası ile aranan 21 hükümlü, 2-5 yıla kadar hapis cezası ile aranan 10 hükümlü, 5-10 yıla kadar hapis cezası ile aranan 4 hükümlü, 10 yıl ve üzeri hapis cezası ile aranan 5 hükümlü yakalandı.

Söz konusu 40 hükümlünün dışında yakalanan diğer 76 kişinin, ifadeye yönelik arandığı belirtildi.