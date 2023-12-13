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        Eskişehir'de asayiş

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 13:20 Güncelleme: 13.12.2023 - 14:05
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        Eskişehir'de asayiş
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        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin elindeki kaçak elektronik sigaraları satmak amacıyla müşteri aradığı bilgisine ulaştı.

        Ekiplerce şüphelinin üzerinde ve aracında yapılan aramada, 500 kaçak elektronik sigara ele geçirildi.

        Şüpheli hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.

        - Polis ekiplerince aranan 112 kişi yakalandı

        Eskişehir'de, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent genelinde aranan kişilerin yakalanması amacıyla çalışma yürüttü.

        6-12 Aralık'ta yapılan çalışmalarda, 2 yıla kadar hapis cezası ile aranan 21 hükümlü, 2-5 yıla kadar hapis cezası ile aranan 10 hükümlü, 5-10 yıla kadar hapis cezası ile aranan 4 hükümlü, 10 yıl ve üzeri hapis cezası ile aranan 5 hükümlü yakalandı.

        Söz konusu 40 hükümlünün dışında yakalanan diğer 76 kişinin, ifadeye yönelik arandığı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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