Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de 3 sanığın cinayetten yargılandığı davada esas hakkındaki mütalaa açıklandı

        Eskişehir'de iki yıl önce kaybolan bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili 3 sanığın yargılandığı davada esas hakkındaki mütalaa açıklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 13:39 Güncelleme: 13.12.2023 - 13:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de 3 sanığın cinayetten yargılandığı davada esas hakkındaki mütalaa açıklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Eskişehir'de iki yıl önce kaybolan bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili 3 sanığın yargılandığı davada esas hakkındaki mütalaa açıklandı.

        Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, yılbaşı gecesi ormanlık alanda işledikleri farklı bir cinayet nedeniyle müebbet hapse mahkum olan bu davanın tutuklu sanıkları Benan Birtane ve Görkem Doğan ile diğer sanık Yusuf Doğan cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

        Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıklardan Benan Birtane ve Görkem Doğan'ın "maktul Mehmet Yerebakan'ı iştirak halinde kasten öldürme" suçundan müebbet hapse, olay tarihinde 18 yaşını doldurmayan ve Görkem Doğan'ın kardeşi olan diğer sanık Yusuf Doğan'ın aynı suçtan 12 yıldan 15 yıla kadar hapse çarptırılmasını istedi.

        - Sanıklar birbirlerini suçladı

        Esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmaları alınan sanıklardan Birtane, "Görkem tarafından üzerime atılan suçlamaları kabul etmiyorum. Olayla hiçbir ilgim yoktur. Tartıştığımız için açık açık, yüzüme baka baka bana iftira atıyor." dedi.

        Sanık Görkem Doğan da Benan Birtane'nin kendisini tehdit ettiğini öne sürerek, "Maktulü öldürmem için bıçağı bana Benan verdi. Öncesinde boğazıma bıçak dayadı ve 'Öldürmezsen seni öldürürüm' dedi. Beni tehdit etti, şantaj ve tacizde bulundu" ifadelerini kullandı.

        Cinayete iştirak ettiği iddiasıyla yargılanan sanık Yusuf Doğan ise savunmasında, "Ben olay tarihinde nerede olduğumu hatırlamıyorum. Böyle bir suç işlemedim. 1 yılı geçkin süredir cezaevindeyim. Kimseyi öldürmedim, öldüremem. Gençliğimin en güzel yıllarında suçsuz yere cezaevinde kalıyorum." diye konuştu.

        Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 9 Ocak'a erteledi.

        - Olay

        Tepebaşı ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi Basın Şehitleri Caddesi yakınındaki ormanlık alanda, yılbaşı gecesi olan 31 Aralık 2021'de çıkan kavgada bıçakla yaralanan Göktuğ Tamer Kutlusak (36) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olaya ilişkin polislerce yakalanan Görkem Doğan ve Benan Birtane, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı. Kutlusak'ın öldürülmesiyle ilgili Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan iki sanık, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapse mahkum edilmişti.

        Doğan ile Birtane'nin ifadelerinden yola çıkan polis, 22 Ağustos 2021'de kaybolan Mehmet Yerebakan'ın (61) da bu kişilerce bıçakla öldürüldükten sonra Kutlusak'ı bıçakladıkları bölgede toprağa gömüldüğünü belirlemişti. Yerebakan'ın cesedi, ekiplerce sanıkların gösterdiği yerden çıkarılmıştı.

        Sanık Yusuf Doğan da soruşturma kapsamında cinayete iştirak ettiği iddiasıyla gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

        Yerebakan'ın öldürülmesine ilişkin de 3 sanığa ayrı bir dava açılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cinsel istismarda bulunan öğretmenden pişkin savunma!
        Cinsel istismarda bulunan öğretmenden pişkin savunma!
        En çok eleman aranan meslekler belirlendi
        En çok eleman aranan meslekler belirlendi
        Anne ve 3 çocuğu ölmüştü: Ruhsatsız çıktı!
        Anne ve 3 çocuğu ölmüştü: Ruhsatsız çıktı!
        İşte Galatasaray'ın rakipleri!
        İşte Galatasaray'ın rakipleri!
        Osmanlı'dan günümüze kış saati serüveni
        Osmanlı'dan günümüze kış saati serüveni
        Taburcu edildi! İşte Meler'in son durumu
        Taburcu edildi! İşte Meler'in son durumu
        Koca'ya rekor ceza geliyor!
        Koca'ya rekor ceza geliyor!
        Sinema dünyasının acı kabı
        Sinema dünyasının acı kabı
        Şimdi ne olacak?
        Şimdi ne olacak?
        Bağışıklık sistemini güçlendiren 10 beslenme önerisi!
        Bağışıklık sistemini güçlendiren 10 beslenme önerisi!
        Süper Lig’in yayın geliri erirken, dört büyüklerin borcu arttı
        Süper Lig’in yayın geliri erirken, dört büyüklerin borcu arttı
        Ünlü şarkıcıyla ilişkisi konuşulmuştu! Tutuklanan iş insanıyla ilgili "Pes" dedirten iddia!
        Ünlü şarkıcıyla ilişkisi konuşulmuştu! Tutuklanan iş insanıyla ilgili "Pes" dedirten iddia!
        İsrail, Gazze'deki tünellere su pompalamaya başladı mı?
        İsrail, Gazze'deki tünellere su pompalamaya başladı mı?
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?
        "Roma'nın kalbinde hazine"
        "Roma'nın kalbinde hazine"
        6 gün sonra ağaçta bulundu! Kahreden çanta!
        6 gün sonra ağaçta bulundu! Kahreden çanta!
        Hadise'den U dönüşü
        Hadise'den U dönüşü
        Togg'un sedan modeli geliyor
        Togg'un sedan modeli geliyor
        İşsizlik oranı nasıl düştü?
        İşsizlik oranı nasıl düştü?
        "Önce biz inanmalıyız"
        "Önce biz inanmalıyız"

        Benzer Haberler

        11 kez bıçaklanarak öldürülüp toprağa gömülmüştü; sanıklar birbirini suçlad...
        11 kez bıçaklanarak öldürülüp toprağa gömülmüştü; sanıklar birbirini suçlad...
        Eskişehir'de asayiş
        Eskişehir'de asayiş
        Liseli Kader'in ölümüne neden olan sürücüye iyi hal indirimli 6 yıl hapis
        Liseli Kader'in ölümüne neden olan sürücüye iyi hal indirimli 6 yıl hapis
        Eskişehir'de öğrencinin ölümüne neden olan sürücüye 6 yıl 10 ay hapis cezas...
        Eskişehir'de öğrencinin ölümüne neden olan sürücüye 6 yıl 10 ay hapis cezas...
        DSİ, su bilinci oluşturmak için Eskişehirli öğrencilere yönelik tiyatro oyu...
        DSİ, su bilinci oluşturmak için Eskişehirli öğrencilere yönelik tiyatro oyu...
        Eskişehir'de trafik denetimlerinde 12 sürücüye gürültü cezası
        Eskişehir'de trafik denetimlerinde 12 sürücüye gürültü cezası