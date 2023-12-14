Eskişehir'de asayiş

Eskişehir'de jandarma ekiplerince çeşitli suçlardan aranan 42 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 6-13 Aralık'ta teknolojik imkanlardan da istifade edilerek yürütülen faaliyetlerde, 0-5 yıl hapis cezası bulunan 39 kişi, 5-10 yıl hapis cezası bulunan 1 kişi, 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 2 kişi olmak üzere çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 42 kişi yakalanarak işlemleri yapıldı.

Bu kişiler daha sonra adli makamlara sevk edildi.

- Polis ekipleri 20 silah ele geçirdi

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla 6-13 Aralık'ta "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun" ile "Kabahatler Kanunu" kapsamında çalışma yürüttü.

Çalışmada, 13 ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca ve bu silahlara ait şarjörler, 4 av tüfeği ve 26 adet kartuş, 2 uzun namlulu tüfek, 186 adet fişek ve bıçak ele geçirildi.

Ekipler, 29 şüpheli hakkında yasal işlem yaptı.