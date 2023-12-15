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        Eskişehir'deki kripto para dolandırıcılığı operasyonunda 2 tutuklama

        Kripto para dolandırıcılığı yaptıkları iddiasıyla İstanbul'da gözaltına alınan 2 şüpheli, soruşturmanın yürütüldüğü Eskişehir'de tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 16:13 Güncelleme: 15.12.2023 - 16:19
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        Eskişehir'deki kripto para dolandırıcılığı operasyonunda 2 tutuklama
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        Kripto para dolandırıcılığı yaptıkları iddiasıyla İstanbul'da gözaltına alınan 2 şüpheli, soruşturmanın yürütüldüğü Eskişehir'de tutuklandı.

        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "sanal yatırım danışmanlığı" adı altında çeşitli sosyal medya platformları üzerinden kripto para dolandırıcılığı yaptıkları öne sürülen M.K. ve K.G, teknik ve fiziki takip sonucu İstanbul'da yakalandı.

        Operasyon kapsamında gerçekleştirilen aramalarda, banka kartları, dizüstü bilgisayarlar, cep telefonları ve taşınabilir bellekler ele geçirildi.

        Eskişehir'e getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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