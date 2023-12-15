Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Eskişehir'de, polisin uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu madde girişini önleme ve sokak satıcılarının önüne geçmeye yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamdaki operasyonda, 1 kilo 69 gram sentetik uyuşturucu ile 5 ruhsatsız tabanca ve 29 fişek ele geçirildi.

Yakalanan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.