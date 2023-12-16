Eskişehir merkezli 5 ilde "Kafes-18 Operasyonu"nda yakalanan 13 şüpheli tutuklandı

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde Eskişehir merkezli 5 ilde yapılan suç örgütüne yönelik "Kafes-18 Operasyonu"nda gözaltına alınan 36 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanan 36 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorguları sonrası 11 kişi salıverildi, 25 şüpheli ise nöbetçi hakimliğe çıkarıldı. Bu kişilerden 13'ü tutuklandı, 12'si adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Eskişehir merkezli, Muğla, Diyarbakır, Ağrı ve Çanakkale'de özel harekat timlerinin de yer aldığı 300 polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda, eğlence yerlerinde sözde koruma ve güvenlik sağlama adı altında halkın huzurunu bozdukları, kurdukları organize suç örgütüyle yasa dışı yöntemler kullanarak haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla 36 zanlı gözaltına alınmıştı.

"Yağma", "kasten yaralama", "tehdit", "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "hakaret" ve "suç üstlenme" gibi çok sayıda suça karıştıkları öne sürülen, aralarında bazı eğlence yerlerinin sahipleri ile çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren iş insanlarının da bulunduğu şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, 27 fişek ile telsiz ve bıçak ele geçirilmişti.