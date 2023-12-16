Eskişehir'de evde çıkan yangında bir kişi öldü

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Uluönder Mahallesi Sivas Kongresi Caddesi'ndeki bir binada yaşayan Servet Erpek'in (61) evinde yatağa sigara düşmesi sonucu yangın çıktı.

Alevleri fark edenlerin 12 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye tarafından yangın söndürüldü.

Sağlık ekipleri, yangın sırasında evde bulduğu tespit edilen kısmi felçli Erpek'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Otopside, Erpek'in yoğun dumana maruz kalması sonucu karbonmonoksitten zehirlendiği belirlendi.

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