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        Eskişehir'de 15 milyon 580 bin makaron ele geçirildi

        Eskişehir'de 15 milyon 580 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 09:26 Güncelleme: 18.12.2023 - 09:37
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        Eskişehir'de 15 milyon 580 bin makaron ele geçirildi
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        Eskişehir'de 15 milyon 580 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesince devletin vergi kaybının önlenmesi, haksız kazancın engellenmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla çalışma yürütüldü.

        Ekipler, kaçak makaronları piyasaya sürmeye çalışan kişilere yönelik çalışmalar kapsamında bir araçta arama yaptı.

        Aramada, 15 milyon 580 bin boş makaron ele geçirildi, 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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