Eskişehir'de trafik denetimlerinde 333 sürücüye para cezası uygulandı Eskişehir'de, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan trafik denetimlerinde 333 sürücüye para cezası kesildi.

Eskişehir'de, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan trafik denetimlerinde 333 sürücüye para cezası kesildi.

İl genelinde, 11-17 Aralık'ta Trafik Şube Müdürlüğü tarafından 6 bin 396 sürücü ve araç kontrol edildi.

Kurallara riayet etmediği tespit edilen 333 sürücü hakkında toplam 495 bin 72 lira trafik idari para cezası karar tutanağı düzenlendi. 50 araç trafikten menedildi. Alkollü araç kullandığı tespit edilen 4 sürücünün belgesi geri alındı.

Aynı dönemde 85 kişiye trafik kazalarına karşı alınacak tedbirler ile güvenli sürüş kuralları hakkında eğitim verildi.