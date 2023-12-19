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        Eskişehir'de trafik denetimlerinde 333 sürücüye para cezası uygulandı

        Eskişehir'de, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan trafik denetimlerinde 333 sürücüye para cezası kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 09:38 Güncelleme: 19.12.2023 - 09:43
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        Eskişehir'de trafik denetimlerinde 333 sürücüye para cezası uygulandı
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        Eskişehir'de, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan trafik denetimlerinde 333 sürücüye para cezası kesildi.

        İl genelinde, 11-17 Aralık'ta Trafik Şube Müdürlüğü tarafından 6 bin 396 sürücü ve araç kontrol edildi.

        Kurallara riayet etmediği tespit edilen 333 sürücü hakkında toplam 495 bin 72 lira trafik idari para cezası karar tutanağı düzenlendi. 50 araç trafikten menedildi. Alkollü araç kullandığı tespit edilen 4 sürücünün belgesi geri alındı.

        Aynı dönemde 85 kişiye trafik kazalarına karşı alınacak tedbirler ile güvenli sürüş kuralları hakkında eğitim verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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