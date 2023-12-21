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        Eskişehir'de 50 firari hükümlü yakalandı

        Eskişehir'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 50 firari hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 09:59 Güncelleme: 21.12.2023 - 09:59
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        Eskişehir'de 50 firari hükümlü yakalandı
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        Eskişehir'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 50 firari hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 13-20 Aralık'ta sorumluluk bölgesinde denetimlerde bulundu.

        Ekipler, 0-5 yıl hapis cezası bulunan 48 kişi ile 10 yıl ve üzeri 2 kişinin çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezalarıyla arandığını belirledi.

        Yakalanan hükümlüler, gerekli işlemler yapılmak üzere adli makamlara sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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