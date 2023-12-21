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        Eskişehir'de adliye personeli sahneledikleri tiyatro oyunuyla uyuşturucuyla mücadelede farkındalık oluşturdu

        Eskişehir Adliyesi'nin görevli personellerinden oluşan tiyatro kulübünün üyeleri tarafından "Personelin Sesi Adaletin Nefesi" sloganıyla hazırlanan "Yarınlara Geç Kalmadan" isimli tiyatro oyunu sahnelendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 12:19 Güncelleme: 21.12.2023 - 12:43
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        Eskişehir'de adliye personeli sahneledikleri tiyatro oyunuyla uyuşturucuyla mücadelede farkındalık oluşturdu
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        Eskişehir Adliyesi'nin görevli personellerinden oluşan tiyatro kulübünün üyeleri tarafından "Personelin Sesi Adaletin Nefesi" sloganıyla hazırlanan "Yarınlara Geç Kalmadan" isimli tiyatro oyunu sahnelendi.

        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı Eğitim ve Sosyal İşler Bürosu'nun girişimleriyle faaliyetlerine başlayan ve bir yıldır çalışmalarını sürdüren tiyatro kulübü, "Yarınlara Geç Kalmadan" adlı üçüncü oyununu, Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi Yunus Emre Salonu'nda izleyiciyle buluşturdu.

        Oyunda, çalışkan ve başarılı bir gencin ebeveynlerinin sorumsuz davranışları nedeniyle uyuşturucu madde kullanımına başlaması ve başından geçen olumsuzluklar anlatıldı.

        Daha önce "Kurgusal Duruşma" ve "Ehliyet Senin Neyine Dön Şinasi Köyüne" isimli oyunları sahneleyen ekibin yaklaşık üç aylık hazırlık sürecinin ardından sahnelediği oyun salondakiler tarafından ayakta alkışlandı.

        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcı Ali Yeldan, oyun sonrası Yönetmen Pınar Ege'ye çiçek takdim etti ve emeği geçenlere teşekkür etti.

        Yeldan, "Bizler adliyelerde, kolluk kuvvetlerimiz sokaklarda uyuşturucuyla mücadelemizi hayatın her alanında kararlılıkla sürdürüyoruz. Bugün bunun en güzel örneğini de adalet teşkilatlarındaki arkadaşlarımızın sahneledikleri oyun ile gördük. Bugün uyuşturucuyla mücadele sürecimizi adliye koridorlarından çıkarıp sanatla buluşturmanın ve toplumumuza anlatabilmenin başarısını yaşadık." ifadelerini kullandı.

        Konuşmanın ardından Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Arif Hamdi Sazak da oyun yazarı Feyzullah Arslan'a plaket takdim etti.

        Etkinliğe, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Parlak, İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın ve çok sayıda öğrenci katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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