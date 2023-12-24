Eskişehir'de 211 bin 200 makaron ele geçirildi Eskişehir'de 211 bin 200 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Eskişehir'de 211 bin 200 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince halk sağlığının korunması ve haksız kazancın engellenmesi amacıyla "merdiven altı" olarak tabir edilen yerlerde üretilen kaçak ürünleri piyasaya sürmeye çalışan şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.

Ekipler tarafından bir iş yerinde, araçta ve evde yapılan aramada, 211 bin 200 dal boş makaron, 39 bin 620 dal sarılmış sigara, 445 mükerrer kullanım amaçlı bandrol, 3 sigara sarma makinası ve 163 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.