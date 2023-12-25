Eskişehirspor'da teknik direktör İbrahim Baş'la yollar ayrıldı

Bölgesel Amatör Lig 6.Grup'ta mücadele eden Eskişehirspor'da teknik direktör İbrahim Baş'ın istifasının kabul edildiği bildirildi.

Kırmızı siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, yönetim kurulu üyeleri tarafından yapılan toplantıda, Baş'ın istifasının kabul edildiği belirtildi.

Söz konusu paylaşımda, "Kendisine vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Eskişehirspor 11 haftası geride kalan ligde grubunda 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak, 25 puanla ilk sırada yer alıyor.