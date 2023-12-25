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        Eskişehirspor'da teknik direktör İbrahim Baş'la yollar ayrıldı

        Bölgesel Amatör Lig 6.Grup'ta mücadele eden Eskişehirspor'da teknik direktör İbrahim Baş'ın istifasının kabul edildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 16:15 Güncelleme: 25.12.2023 - 16:18
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        Eskişehirspor'da teknik direktör İbrahim Baş'la yollar ayrıldı
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        Bölgesel Amatör Lig 6.Grup'ta mücadele eden Eskişehirspor'da teknik direktör İbrahim Baş'ın istifasının kabul edildiği bildirildi.

        Kırmızı siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, yönetim kurulu üyeleri tarafından yapılan toplantıda, Baş'ın istifasının kabul edildiği belirtildi.

        Söz konusu paylaşımda, "Kendisine vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

        Eskişehirspor 11 haftası geride kalan ligde grubunda 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak, 25 puanla ilk sırada yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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