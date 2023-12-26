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        Eskişehir'de bıçakla evinin çatısına çıkan firari hükümlü polise teslim oldu

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde elinde bıçakla tek katlı evinin çatısına çıkan firari hükümlü, polis ekiplerince ikna edilerek gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 22:22 Güncelleme: 26.12.2023 - 22:29
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        Eskişehir'de bıçakla evinin çatısına çıkan firari hükümlü polise teslim oldu
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        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde elinde bıçakla tek katlı evinin çatısına çıkan firari hükümlü, polis ekiplerince ikna edilerek gözaltına alındı.

        "Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" ve "uyuşturucu madde kullanma" suçlarından hakkında 5 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Uğur Ç'nin (36) Vadişehir Mahallesi 2. Arabacılar Bulvarı'ndaki evinde olduğu ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.

        Polisi gören Uğur Ç. elinde bıçakla tek katlı evinin çatısına çıktı. Uğur Ç'nin çatıdan inmemesi üzerine özel harekat ve çevik kuvvet ekiplerinin yanı sıra sağlık ile itfaiye görevlileri yönlendirildi.

        Müzakereci polislerin yaklaşık 2 saat süren ikna çabalarının ardından çatıdan inen firari hükümlü, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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