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        Eskişehir'de aranan 33'ü firari hükümlü 119 kişi yakalandı

        Eskişehir'de polis ekiplerince çeşitli suçlardan aranan 119 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 15:56 Güncelleme: 27.12.2023 - 15:56
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        Eskişehir'de aranan 33'ü firari hükümlü 119 kişi yakalandı
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        Eskişehir'de polis ekiplerince çeşitli suçlardan aranan 119 kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 19-26 Aralık'ta aranan kişilerin yakalanması amacıyla kent genelinde çalışma yürüttü.

        Çalışmalarda, 58 ayrı olaydan arandıkları belirlenen 119 kişiden 33'ünün hükümlü, 86'sının ise ifadeye yönelik arandığı tespit edildi.

        Daha sonra, 33 firari hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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