Eskişehirspor, teknik direktör Levent Kartop'la sözleşme imzaladı

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta mücadele eden Eskişehirspor'da teknik direktörlüğe Levent Kartop getirildi.

Kırmızı siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Kartop'un kendisini sezon sonuna kadar Eskişehirspor'a bağlayan sözleşmeye imza attığı belirtildi.

Kartop imza töreninin ardından Mithat Çulcuoğlu, Volkan Kilimci ve Nedret Kuru'nun da yer aldığı teknik heyetle ilk antrenmanına çıktı.