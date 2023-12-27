Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehirspor, teknik direktör Levent Kartop'la sözleşme imzaladı

        Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta mücadele eden Eskişehirspor'da teknik direktörlüğe Levent Kartop getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 15:57 Güncelleme: 27.12.2023 - 16:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehirspor, teknik direktör Levent Kartop'la sözleşme imzaladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta mücadele eden Eskişehirspor'da teknik direktörlüğe Levent Kartop getirildi.

        Kırmızı siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Kartop'un kendisini sezon sonuna kadar Eskişehirspor'a bağlayan sözleşmeye imza attığı belirtildi.

        Kartop imza töreninin ardından Mithat Çulcuoğlu, Volkan Kilimci ve Nedret Kuru'nun da yer aldığı teknik heyetle ilk antrenmanına çıktı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de aranan 33'ü firari hükümlü 119 kişi yakalandı
        Eskişehir'de aranan 33'ü firari hükümlü 119 kişi yakalandı
        Eskişehir'de sanayi sitesinin "Hatice abla"sı 13 yıldır ızgara başında köft...
        Eskişehir'de sanayi sitesinin "Hatice abla"sı 13 yıldır ızgara başında köft...
        5 yıl hapisle aranan şüpheli elinde bıçakla çatıya çıktı; polis 2 saatte ik...
        5 yıl hapisle aranan şüpheli elinde bıçakla çatıya çıktı; polis 2 saatte ik...
        Eskişehir'de bıçakla evinin çatısına çıkan firari hükümlü polise teslim old...
        Eskişehir'de bıçakla evinin çatısına çıkan firari hükümlü polise teslim old...
        Annesini öldüren çocuğa 38 yıl, azmettirici babasına ömür boyu hapis
        Annesini öldüren çocuğa 38 yıl, azmettirici babasına ömür boyu hapis
        Eskişehir'de annesini öldürüp 3 kadını yaralayan sanık ile babasının yargıl...
        Eskişehir'de annesini öldürüp 3 kadını yaralayan sanık ile babasının yargıl...