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        Eskişehir'de sis etkili oldu

        Eskişehir'de kent merkezinin bazı noktalarında yoğun sis etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 09:02 Güncelleme: 28.12.2023 - 09:11
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        Eskişehir'de sis etkili oldu
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        Eskişehir'de kent merkezinin bazı noktalarında yoğun sis etkili oldu.

        Günün aydınlanmasıyla etkisini gösteren sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü. Sürücüler, trafikte kontrollü ilerledi.

        Hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü kentte, Porsuk Çayı çevresinde güzel manzaralar oluşturan sisin öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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