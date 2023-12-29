Halk Buluşması'na katılan depremzede el sanatları öğretmeni hayaline kavuştu

YAVUZ EMRAH SEVER - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlere Hatay'da yakalandıktan sonra Eskişehir'e yerleşen el sanatları öğretmeni Aylin Kıratlı, Halk Buluşması'nda bir araya geldiği Vali Hüseyin Aksoy sayesinde sergi açma imkanı buldu.

Depremlerde evi hasar gören 42 yaşındaki Kıratlı, eşinin görevi nedeniyle yaşadığı Hatay'dan iki çocuğuyla Eskişehir'e gelerek yakınlarının yanında hayatını sürdürmeye başladı.

Yeniden hayata tutunmak isteyen Kıratlı, İçişleri Bakanlığınca devlet ile vatandaş arasındaki karşılıklı iletişimi artırmak, başvuruları sonuçlandırma sürelerini kısaltmak ve memnuniyetini yükseltmek amacıyla Eskişehir Valiliği bünyesinde faaliyet gösteren Açık Kapı Bürosuna başvurdu.

Büro yetkililerinin yönlendirmesi sonucu vatandaşların sorun ve taleplerinin dinlenildiği, çözüm konusunda gerekli çalışmaların yapıldığı Halk Buluşması'na katılan Kıratlı, Vali Aksoy ile görüşmesinde mesleğine Eskişehir'de devam etmek istediğini bildirdi.

Aksoy'un talimatıyla Tepebaşı Nafiye-Hüseyin Küçükoğlu Halk Eğitimi Merkezi'nde açılan kursta usta öğretici olarak görevlendirilen Kıratlı, depremzedelerin de aralarında olduğu kursiyerlere mermer tozu kalıp çıkarma, tutkal hamuruyla şekil verme, keçe ve su kabağı işlemeciliği, rölyef tablo ve ahşap oymacılığı alanlarında eğitim verdi.

Kıratlı, kursiyerleriyle yaptığı eserleri, kentteki bir alışveriş merkezinde açılan sergide sanatseverlerin beğenisine sundu.

- "Onları dinlemek ve sorunlarına çare olmak da bizim temel görevimiz"

Vali Hüseyin Aksoy, AA muhabirine, tüm illerde olduğu gibi Eskişehir'de de faaliyet gösteren Açık Kapı Müdürlüğünün vatandaşların sorunlarını dinleyerek çözüm üretmek için gayretle çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Açık Kapı'ya bu yıl 8 bin 310 başvuru yapıldığını, bunlarla ilgili çalışmaların önemli bölümünün tamamlandığını belirten Aksoy, "100 kadar talebin de incelemesi devam etmektedir. Vatandaşımızın ulaşabileceği, sorunlarını aktarabileceği bir kapı, devletin kapısı 'Açık Kapı', hizmet vermeye devam ediyor." dedi.

Aksoy, vatandaşların sorunlarını dinleyerek ilgili kurum müdürleriyle çözmek için belirli günlerde Halk Buluşması'nda bir araya geldiklerini aktardı.

Talepleri alıp sonuçlandırmak amacıyla kurumlarla işbirliği halinde çalışmaların sürdüğünü dile getiren Aksoy, "Onları dinlemek ve sorunlarına çare olmak da bizim temel görevimiz." ifadesini kullandı.

- "Psikolojik tedavi gibi olmaya başladı"

El sanatları öğretmeni Aylin Kıratlı ise 6 Şubat'taki depremlerin hayatlarında büyük değişimlere neden olduğunu söyledi.

Hayatını idame ettirmek için gittiği Açık Kapı Bürosunun kendisine çok yardımcı olduğunu anlatan Kıratlı, şunları kaydetti:

"Başvurumdan sonra en yakın zamanda dönüş oldu. 'Halk Eğitimi Merkezinde çalışmak ister misiniz? Bir destek verelim.' dediler. Tepebaşı Nafiye-Hüseyin Küçükoğlu Halk Eğitimi Merkezindeki görevliler de destek oldu. Biz ne dersek, 'Tamam varız. Bunu da yapalım. Şunun da desteğini gösterelim.' dediler. Biz çok fazla kursiyer almaya başladık. Bunun yanında benim gibi depremzedeler tarafından çok fazla başvuru oldu. Bu böyle bir psikolojik tedavi gibi olmaya başladı."

Kıratlı, mesleğini Eskişehir'de sürdürme konusunda Vali Aksoy'dan büyük destek gördüğünü belirtti.

Vali Aksoy'un, Açık Kapı Bürosunun, Halk Eğitim Merkezi yetkililerinin desteklerine minnettar olduğunu vurgulayan Kıratlı, şöyle konuştu:

"Deprem hiçbir zaman unutamayacağım bir şey tabii ki ama öz güvenim tekrar yerine geldi. Yine de ayakta durabileceğimi, yıkılma hakkım olmadığını fark ederek Sayın Valimizin desteğiyle adeta yeniden doğdum. Sayın Valimin, 'Siz yapabilirsiniz. Siz çok güçlüsünüz.' demesi ve yaptığımız her şeyi takdir etmesi kıymetli. Şu anda 25 kursiyerle çalışıyoruz. Sırada bekleyen çok sayıda kişi var. Sergimizde bile katılmak isteyenlerin listesini yapıyoruz. Çok güzel bir ilerleme var. Bu konuda bayanlarda çok fazla öz güven oluştu. Özellikle depremden benim gibi gelip de 'Bu olur mu, biz yapabilir miyiz?' sorusunu artık unuttular, 'Biz yapıyoruz.' demeye başladılar. Valimiz maddi manevi bize çok şey kattı, sağ olsun."

Kıratlı, Hataylı depremzede kursiyerlerin eserleri için de sergide masa açarak onların hayalini gerçekleştirmek istediğini sözlerine ekledi.