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        Eskişehir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Eskişehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 12:53 Güncelleme: 29.12.2023 - 12:54
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        Eskişehir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Eskişehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı.

        Eskişehir-Bursa kara yolunda Bursa yönünde seyreden B.K. idaresindeki 34 JH 5269 plakalı otomobil, Keskin Kavşağı yakınında H.D'nin kullandığı 10 ADV 719 plakalı otomobille çarpışmasının ardından devrildi.

        Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü B.K. ile araçlarda bulunan İ.A. ve S.A, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Bu kişilerden S.A'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Olay nedeniyle bölgede bir süre kontrollü sağlanan trafik, kazalı araçların çekiciye yüklenip götürülmesiyle normale döndü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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