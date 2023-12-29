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        Eskişehir'de araçlarını hatalı park eden sürücülere ceza

        Eskişehir'de polis ekiplerince, hatalı park eden araç sürücülerine para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 13:03 Güncelleme: 29.12.2023 - 13:03
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        Eskişehir'de araçlarını hatalı park eden sürücülere ceza
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        Eskişehir'de polis ekiplerince, hatalı park eden araç sürücülerine para cezası uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kentteki bazı noktalara hatalı park yapıldığı şikayetleri üzerine harekete geçti.

        Denetimler neticesinde hatalı park edilmesi ve park yasağı olan yerlerde araç park ettiği belirlenen 976 araç sürücüsüne 438 bin 180 lira cezai işlem uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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