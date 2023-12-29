Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        AK Parti'li Fatih Dönmez ve Süleyman Reyhan'dan yeni yıl mesajı

        AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez ve AK Parti İl Başkanı Süleyman Reyhan, yeni yıl dolayısıyla birer mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 16:08 Güncelleme: 29.12.2023 - 16:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti'li Fatih Dönmez ve Süleyman Reyhan'dan yeni yıl mesajı
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez ve AK Parti İl Başkanı Süleyman Reyhan, yeni yıl dolayısıyla birer mesaj yayımladı.

        Dönmez, mesajında, 2023'ü geride bırakırken, Cumhuriyet'in 100'üncü yılını kutlamanın gururunu ve sevincini birlikte yaşadıklarını belirtti.

        Bu önemli yılda, Türkiye'nin yaşadığı zorluklara rağmen gösterdikleri dayanışma ve güçlü irade sayesinde tarihi bir başlangıç yaptıklarını kaydeden Dönmez, şöyle devam etti:

        "Deprem gibi felaketler karşısında bile yılmadan, umutla ve kararlılıkla ilerlemeye devam ettik. 2024'e adım atarken, bu yılın Eskişehir için yeni başlangıçlar ve büyük atılımlar getireceğine inanıyorum. AK Parti belediyeciliğinin getireceği yeniliklerle, şehrimiz daha da gelişecek ve büyüyecek. Şehrimize değer katma vizyonuyla hareket ediyoruz. Bu yıl şehir merkezimiz AK Parti belediyeciliğiyle tanışacak. Teknolojiye, altyapıya, üretime, istihdama, insana ve aileye yatırım yapacağız. Eskişehir'in kültürel zenginliklerini daha da ön plana çıkararak, hem şehrimizin hem de ülkemizin gelişimine katkıda bulunacağız.

        Yatırımlarımız, sadece ekonomik büyümeyi hedeflemekle kalmayacak, aynı zamanda sosyal ve kültürel anlamda da şehrimizi zenginleştirecek. Yerel sanatı, tarihi mirası ve doğal güzellikleri koruyarak gelişeceğiz. Gençlerimiz için daha fazla eğitim ve iş imkanı sunarak, onların da şehrimizin gelişimine katkıda bulunmalarını sağlayacağız. Eskişehir'e yaptığımız ve yapacağımız her yatırım, sadece bugünümüz için değil, geleceğimiz için de büyük önem taşıyor. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm Eskişehirli hemşehrilerimin yeni yılını kutluyor, 2024 yılının sağlık, huzur ve başarı getirmesini diliyorum. Yeni yılda da hep birlikte, daha güçlü, daha müreffeh bir yarınlar için çalışmaya devam edeceğiz."

        AK Parti İl Başkanı Süleyman Reyhan da 2024 yılının Eskişehir, Türkiye ve insanlık için barış, huzur, refah ve mutlulukla dolu bir sene olmasını diledi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı'nda emin adımlar atıldığını vurgulayan Reyhan, şu ifadeleri kullandı:

        "Yeni yılın, bu büyük hedeflere doğru ilerlememizde bize güç vermesini, birliğimizi daha da sağlamlaştırmasını diliyorum. Değerli hemşehrilerimiz bu büyük yolculuğumuzda her birimizin önemli bir rolü bulunuyor. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunmak hepimizin ortak görevi. 2024 yılı umarım ki birliğimizi daha da sağlamlaştırır ve hedeflerimize ulaşma konusunda azmimizi artırır. Her zaman olduğu gibi, Eskişehir'imizin ve Türkiye'mizin refahı, gelişimi ve büyümesi için sürekli çaba sarf ederek, yeni başarılar elde etmeye odaklanacağız. AK Parti teşkilatları olarak biz de bir aile gibi dayanışma içerisinde şehrimiz ve ülkemiz için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        KKM için flaş karar
        KKM için flaş karar
        Süper Kupa maçı öncesi kriz!
        Süper Kupa maçı öncesi kriz!
        Seçil Erzan'ın duruşmada ismini vermediği kişi Fatih Terim mi?
        Seçil Erzan'ın duruşmada ismini vermediği kişi Fatih Terim mi?
        Fatih Terim imzayı attı!
        Fatih Terim imzayı attı!
        Riyad'da süper final!
        Riyad'da süper final!
        Kırmızı ışıkta geçen yolcu otobüsü kuryeye çarptı!
        Kırmızı ışıkta geçen yolcu otobüsü kuryeye çarptı!
        Lisenin tuvaletinde kız kızı bıçakladı!
        Lisenin tuvaletinde kız kızı bıçakladı!
        Budapeşte'de Tuna Nehri taştı
        Budapeşte'de Tuna Nehri taştı
        Tarihte 100 milyar dolar servete ulaşan ilk kadın
        Tarihte 100 milyar dolar servete ulaşan ilk kadın
        Afrika müjdesi!
        Afrika müjdesi!
        Fergio House'u ikiz kardeşler kurmuş!
        Fergio House'u ikiz kardeşler kurmuş!
        AK Parti ve MHP hangi illerde ayrı aday çıkaracak?
        AK Parti ve MHP hangi illerde ayrı aday çıkaracak?
        Yılbaşında kar yağacak mı?
        Yılbaşında kar yağacak mı?
        Emekli aylığı ile asgari ücret uçurumu
        Emekli aylığı ile asgari ücret uçurumu
        Çocuklara Rafadan Tayfa, gülmek için Mutluyuz
        Çocuklara Rafadan Tayfa, gülmek için Mutluyuz
        Aramızdan ayrıldılar
        Aramızdan ayrıldılar
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        "Manifestonun katı kuralları vardır!" Tüyler ürperten savunma!
        "Manifestonun katı kuralları vardır!" Tüyler ürperten savunma!
        Açıkladılar
        Açıkladılar
        'Kızılcık Şerbeti' yeni yılı Ajda Pekkan ile karşılıyor
        'Kızılcık Şerbeti' yeni yılı Ajda Pekkan ile karşılıyor

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de araçlarını hatalı park eden sürücülere ceza
        Eskişehir'de araçlarını hatalı park eden sürücülere ceza
        Eskişehir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Eskişehir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        ESOGÜ'de üretilen "borlu gres yağı"na patent alındı
        ESOGÜ'de üretilen "borlu gres yağı"na patent alındı
        Halk Buluşması'na katılan depremzede el sanatları öğretmeni hayaline kavuşt...
        Halk Buluşması'na katılan depremzede el sanatları öğretmeni hayaline kavuşt...
        Eskişehir'de hırsızlık yaptığı öne sürülen 3 kişi yakalandı
        Eskişehir'de hırsızlık yaptığı öne sürülen 3 kişi yakalandı
        Eskişehir'de 28 düzensiz göçmen yakalandı
        Eskişehir'de 28 düzensiz göçmen yakalandı