ESOGÜ Rektörü Kamil Çolak'tan yeni yıl mesajı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çolak, mesajında, üniversite olarak 2023 yılını geride bırakırken yepyeni umutlar, hayaller ve hedeflerle 2024'e gerdiklerini belirtti.

Yarım asırdan uzun süredir bilim, teknoloji, eğitim, sağlık ve AR-GE alanlarındaki çalışmalarını sürdüren ESOGÜ'nün, Türkiye'nin muasır medeniyetler seviyesine ulaşma hedefine her yıl büyüyen ölçüde katkı sunmaya devam ettiğini vurgulayan Çolak, şunları kaydetti:

"Karşılamaya hazırlandığımız 2024 yılının üniversitemiz açısından bilim dünyasına yeni değerler kazandırma, sanayi, kamu ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliklerini geliştirme ve öğrencilerimizi en iyi şekilde geleceğe hazırlama adına verimli bir yıl olacağına inancımız tamdır. Bu düşüncelerle Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ailesi ve milletimizin yeni yılını en içten dileklerimle kutluyor, 2024 yılının ülkemize sağlık, mutluluk ve başarılar getirmesini diliyorum."