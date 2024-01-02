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        Eskişehir'de asayiş

        Eskişehir'de geçen yıl son haftasında jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde 397 sürücüye para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 13:10 Güncelleme: 02.01.2024 - 13:10
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        Eskişehir'de asayiş
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        Eskişehir'de geçen yıl son haftasında jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde 397 sürücüye para cezası uygulandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından 25-31 Aralık 2023'teki denetimlerde 10 bin 637 sürücü ve araç kontrol edildi.

        Trafik kurallarına riayet etmediği tespit edilen 397 sürücüye 634 bin 454 lira idari para cezası uygulandı.

        81 araç trafikten menedildi, alkollü araç kullandığı tespit edilen 4 sürücünün belgesi geri alındı.

        Ayrıca, 99 kişiye trafik kazalarına karşı alınacak tedbirler ile güvenli sürüş kuralları hakkında eğitim verildi.

        - Okul servisleri denetlendi

        İl Jandarma Komutanlığınca, 25-29 Aralık 2023'te kontrol edilen 76 okul servis aracında herhangi bir kusur tespit edilmedi.

        Kontrollerde, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından hazırlanan 23 güvenli servis kullanım kartı dağıtıldı.

        Ayrıca, okul servis şoförleri ve rehber personeline güvenli öğrenci taşıma kuralları konusunda trafik eğitimleri verildi.

        - Uyuşturucu ile mücadele çalışmaları

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1-31 Aralık 2023'te uyuşturucu ile mücadele kapsamında il genelinde 19 olayda 26 şüpheliye işlem yaptı.

        Bu kişilerden 3'ü adli makamlarca tutuklandı, 23 şüpheli ise serbest bırakıldı.

        Çalışmalar kapsamında bir miktar sentetik uyuşturucu, 21 gram kubar esrar, 5 uyuşturucu kullanma aparatı ve 188 reçeteye tabi uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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