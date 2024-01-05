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        Basın İlan Kurumu İl Müdürü Aşkın'dan SGK İl Müdürü Kısa'ya ziyaret

        Basın İlan Kurumu İl Müdürü Arda Aşkın, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü İbrahim Kısa'yı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 12:47 Güncelleme: 05.01.2024 - 12:50
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        Basın İlan Kurumu İl Müdürü Aşkın'dan SGK İl Müdürü Kısa'ya ziyaret
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        Basın İlan Kurumu İl Müdürü Arda Aşkın, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü İbrahim Kısa'yı ziyaret etti.

        Aşkın, ziyaretinde, kurumun faaliyetleri ve resmi ilan mevzuatındaki düzenlemeler hakkında bilgi verip, yerel basın ve kurumlar arasındaki işbirliği süreçlerinde Eskişehir'de yürütülen çalışmaları anlattı.

        Kısa da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yerel basının kamuoyunu bilgilendirmede önemli bir görev ve sorumluluğu olduğunu kaydetti.

        Aşkın, Kısa'ya Basın İlan Kurumu yayınlarından "Taksim Camii Basından İktibaslar" adlı kitabı hediye etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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