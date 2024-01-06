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        Eskişehir merkezli fuhuş operasyonunda 18 şüpheli yakalandı

        Eskişehir merkezli 5 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda 18 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 10:06 Güncelleme: 06.01.2024 - 10:12
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        Eskişehir merkezli fuhuş operasyonunda 18 şüpheli yakalandı
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        Eskişehir merkezli 5 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda 18 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince "fuhşa teşvik, aracılık, zorlama ve yer temini" suçlarını işleyenlere yönelik çalışma başlatıldı.

        Ekipler, Eskişehir'in yanı sıra Ankara, İstanbul, Ağrı ve Mardin'de şüphelilerin adreslerine eş zamanlı baskınlar yaptı.

        Operasyonda, 10'u Eskişehir'de olmak üzere 18 şüpheli yakalandı. Ayrıca, 7 araç muhafazaya alındı.

        Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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