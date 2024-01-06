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        Eskişehir'de ürettikleri sahte zeytinyağını piyasaya süren 2 şüpheliye 262 bin 477 lira ceza verildi

        Eskişehir'de, sahte zeytinyağı üreterek piyasa sürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliye ayrıca idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 10:27 Güncelleme: 06.01.2024 - 10:33
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        Eskişehir'de ürettikleri sahte zeytinyağını piyasaya süren 2 şüpheliye 262 bin 477 lira ceza verildi
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        Eskişehir'de, sahte zeytinyağı üreterek piyasa sürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliye ayrıca idari para cezası uygulandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan araştırmada, 2 zanlının piyasadan temin ettikleri ucuz palm, pamuk, soya gibi bitkisel yağların içine aroma ve endüstriyel boya katarak sahte zeytinyağı ürettiği belirlendi.

        Ambalajlarına sahte ve taklit markalar basarak zeytinyağını piyasaya sürdükleri tespit edilen şüphelilere ait iki adrese ve bir araca eş zamanlı baskınlar yapıldı.

        Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 845 litre sahte zeytinyağı, 10 elektronik sigara, 50 elektronik sigara cihazı muhteviyatı ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında "Sınai Mülkiyet Kanunu'na muhalefet", "Veteriner Hizmetleri ve Bitki Gıdaları Sağlığı Kanunu'na muhalefet", "marka hakkına tecavüz" ve "kişilerin sağlığını tehlikeye sokacak şekilde gıda maddesi üretmek" suçlarından işlem başlatıldı.

        Ayrıca, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce şüphelilere 262 bin 477 lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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