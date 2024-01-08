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        Eskişehir merkezli fuhuş operasyonunda yakalanan 18 şüpheli adliyede

        Eskişehir merkezli 5 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 18 zanlı adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 12:03 Güncelleme: 08.01.2024 - 12:13
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        Eskişehir merkezli fuhuş operasyonunda yakalanan 18 şüpheli adliyede
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        Eskişehir merkezli 5 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 18 zanlı adliyeye sevk edildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince "fuhşa teşvik, aracılık, zorlama ve yer temini" suçlarını işleyenlere yönelik çalışma kapsamında yakalanan 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçildikten sonra Eskişehir Adalet Sarayı'na getirildi.

        Eskişehir'in yanı sıra Ankara, İstanbul, Ağrı ve Mardin'de polis ekipleri tarafından şüphelilerin adreslerine eş zamanlı baskınlar yapılmış, operasyonda, 10'u Eskişehir'de olmak üzere 18 şüpheli yakalanmıştı.

        Ayrıca, 7 araç muhafazaya alınmıştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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