Eskişehir'de bir apartmanda çıkan yangın söndürüldü

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 16 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Ertuğrulgazi Mahallesi Selam Sokak'ta 4 katlı apartmanın ikinci katındaki bir dairede yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Yangında dumandan etkilenen 16 kişi sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

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