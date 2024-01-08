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        GÜNCELLEME - Eskişehir merkezli fuhuş operasyonunda yakalanan 18 şüpheliden 9'u tutuklandı

        Eskişehir merkezli 5 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda yakalanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 12:03 Güncelleme: 08.01.2024 - 12:03
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        GÜNCELLEME - Eskişehir merkezli fuhuş operasyonunda yakalanan 18 şüpheliden 9'u tutuklandı
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        Eskişehir merkezli 5 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda yakalanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince "fuhşa teşvik, aracılık, zorlama ve yer temini" suçlarını işleyenlere yönelik çalışma kapsamında yakalanan 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Eskişehir Adalet Sarayı'na getirildi.

        Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen zanlılardan 9'u tutuklandı, 9'u ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Eskişehir'in yanı sıra Ankara, İstanbul, Ağrı ve Mardin'de polis ekipleri tarafından şüphelilerin adreslerine eş zamanlı baskınlar yapılmış, operasyonda, 10'u Eskişehir'de olmak üzere 18 şüpheli yakalanmıştı.

        Ayrıca, 7 araç muhafazaya alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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