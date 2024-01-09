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        Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hatipoğlu, seçim kampanyasına şehitlik ziyaretiyle başladı

        Cumhur İttifakı'nın Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı İdris Nebi Hatipoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesi programının ilk gününde Hava Şehitliği'ne ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 09:51 Güncelleme: 09.01.2024 - 09:51
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        Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hatipoğlu, seçim kampanyasına şehitlik ziyaretiyle başladı
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        Cumhur İttifakı'nın Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı İdris Nebi Hatipoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesi programının ilk gününde Hava Şehitliği'ne ziyarette bulundu.

        Hatipoğlu, seçim programı kapsamında kent merkezindeki Reşadiye Camisi'nde sabah namazı kıldı. Hatipoğlu, namazın ardından cami bahçesinde vatandaşlara dağıtılan çorbadan içti.

        Daha sonra Vişnelik Mahallesi'ndeki Hava Şehitliği'ni ziyaret eden Hatipoğlu, şehit kabirlerinin başında dua etti.

        Programda Hatipoğlu'na, AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Süleyman Reyhan, Büyük Birlik Partisi Eskişehir İl Başkanı Taha Baksan, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Musab Tayyib Altınkaynak, Odunpazarı İlçe Başkanı Ümit Sezer, Tepebaşı İlçe Başkanı Emre Aydın ile partililer eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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