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        Eskişehir Valisi Aksoy'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

        Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 11:06 Güncelleme: 09.01.2024 - 11:06
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        Eskişehir Valisi Aksoy'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
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        Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Aksoy, mesajında, katılımcı ve çoğulcu demokrasinin vazgeçilmez ögelerinden olan düşünce ve anlatım özgürlüğünün, gücünü kamuoyundan alan, bireyin haber alma hakkını kullanmasını sağlayan ve toplumdan gelen istekleri yansıtma görevini üstlenen özgür basınla hayata geçirilebileceğini belirtti.

        Özgür basının, kamuoyunu doğru ve eksiksiz bilgilendirebildiği, yansız haber akışı sağlayabildiği ölçüde, bireyin, çevresindeki olayları, gerçekleri ve sorunları kavramasını, toplumla ve dünyayla bütünleşmesini, toplumsal yaşama etkin biçimde katılmasını kolaylaştırabileceğini kaydeden Aksoy, şöyle devam etti:

        "Basının bu önemli işlevini yerine getirebilmesi, meslek etiğinin her şeyin üstünde tutulması ve doğru, ilkeli, nesnel, kişilik haklarına saygılı habercilik anlayışının benimsenmesiyle mümkündür. Basın çalışanlarının kişisel çıkar gözetmeden, kamu yararını göz önünde bulundurarak, tarafsız ve ilkeli habercilik anlayışını benimsemesi, basın organlarının asıl amaçlarının dışında kullanılmasının önlenmesi, basın özgürlüğünü ve dolayısıyla demokratik gelişmeyi sürekli kılacaktır. Ülkemizde, Cumhuriyet'in ilanıyla başlayan atılımların sonucu olarak basınımız önemli bir konuma gelmiş, basın çalışanlarının haklarının güvence altına alınması ve basının özgür bir ortamda görevini yerine getirebilmesi, demokratikleşme sürecini hızlandırmıştır. Eskişehir basını milli mücadelemizin meşalesi, ülkemizin kuruluş ve kalkınma sürecinin gür sesi olmuştur. Eflatun Cem Güney gibi ünlü yazarlarımızın da olduğu gazeteciler İstiklal gibi gazetelerde Kurtuluş Savaşı ile ilgili ateşli yazılar yazmışlar ve cephede askerlere dağıtmışlardır. Eskişehir gazeteleri, destan yazan coğrafyanın sayfaları olmuştur."

        Vali Aksoy, Türkiye'nin en köklü ve güçlü yerel basın kültürünün Eskişehir'de ortaya çıkmasını sağlayan gazetecilerin bu özel gününü kutladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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