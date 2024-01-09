Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Prof. Dr. Metintaş'tan "eris" varyantına karşı istirahat ve bol sulu gıda önerisi

        Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyeliği görevinde de bulunan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selma Metintaş, Kovid-19'un eris varyantına ilişkin özellikle riskli grupta bulunan kişilerin kendilerini iyi korumaları gerektiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 11:16 Güncelleme: 09.01.2024 - 11:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Prof. Dr. Metintaş'tan "eris" varyantına karşı istirahat ve bol sulu gıda önerisi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyeliği görevinde de bulunan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selma Metintaş, Kovid-19'un eris varyantına ilişkin özellikle riskli grupta bulunan kişilerin kendilerini iyi korumaları gerektiğini bildirdi.

        ESOGÜ Rektörlüğünden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Metintaş, dünya üzerinde grip virüsünün yanı sıra Kovid-19 etkeni SARS-CoV-2'nin de önemli ölçüde yaygın olduğunu, virüsün evrimini gerçekleştirirken mutasyona uğradığını ve halk arasında "eris" olarak adlandırılan yeni bir varyantın ortaya çıktığını belirtti.

        Yaygınlığın nedenlerini virüsün doğası, hastalığı geçirenlerin bağışık olmamaları ve istenen aşılama oranına ulaşılamaması olarak sıralayan Metintaş, "Pandeminin ilk yılında değiliz, daha az sayıda vaka görüyoruz ve her yeni varyant ilk çıkan tipe göre daha az öldürücü, daha az şiddetle hastalık yapıyor ancak daha çok bulaşıcı." ifadesini kullandı.

        Metintaş, hem influenza virüsü hem de koronavirüsün yaygın olduğu bu dönemde özellikle riskli grupta bulunanların kendilerini iyi korumaları gerektiğine dikkati çekti.

        "Maske, mesafe, temizlik" kuralını hatırlatan Metintaş, şöyle devam etti:

        "Virüsler ancak laboratuvarda sürüntü örneğiyle ayrılabilir. Ancak tedavileri açısından bir farklılık yoktur. Hasta takibinin yapılması, istirahat edilmesi ve bol sulu gıdanın alınması gerekir. Ateş yüksekliğinin devam etmesi, solunum sıkıntısının başlamasıyla sağlık kuruluşlarına başvurulmalıdır. Kovid-19 aşılarıyla ilgili çok yaygın 'infodemi' dediğimiz hatalı bilgiler var. Bunların gerçekle bir ilişkisi yoktur. Dünya Sağlık Örgütü bununla ilgili çalışmalar yaptı. Aşısı eksik olanların aşılarını tamamlatmalarında da fayda var."

        - "Kirli ellerle ağız, burun ve göze dokunmamak gerekiyor"

        Prof. Dr. Metintaş, bireylerin sağlıklıyken kendilerini korumalarının önemli olduğunu vurguladı.

        İyi beslenmenin ve fiziksel aktivitenin önemine ilişkin çalışmaların bulunduğunu aktaran Metintaş, "Onun dışında ellerin temiz tutulması, sık sık yıkanması, el yıkama fırsatı olmadığı durumlarda en az yüzde 60 içeren alkol dezenfektanlarıyla ellerin temizlenmesi geliyor. Kirli ellerle solunum yoluyla virüslerin vücuda girdiği ağız, burun ve göze dokunmamak gerekiyor. Hasta bireylerle temas etmemek gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.

        Metintaş, kalabalık ve havalandırması kötü bir yere girildiğinde maske takılmasına ihtiyaç olduğunu belirtti.

        Hasta bireylerin toplum ve kalabalık içine girmeyip kendini izole etmesinin önemine değinen Metintaş, "Hasta olan kişiler bir mecburiyet için toplum içine girecekse mutlaka maskelerini çok daha titizlikle takmaları gerekiyor. Bir istirahat sürecinin olması lazım. Aşı olmayan bireylerin aşılarını olmasında büyük fayda var." açıklamasını yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Meler'e yumruk atan Faruk Koca hakim karşısında!
        Meler'e yumruk atan Faruk Koca hakim karşısında!
        Fenomen Talu çiftinin ifadeleri ortaya çıktı!
        Fenomen Talu çiftinin ifadeleri ortaya çıktı!
        "Felsefesi gol yememek"
        "Felsefesi gol yememek"
        Yoğun bakıma yatış yüzde 100'e yaklaştı
        Yoğun bakıma yatış yüzde 100'e yaklaştı
        Ebrar, Ruslar'a 'Erik Dalı' oynattı!
        Ebrar, Ruslar'a 'Erik Dalı' oynattı!
        Doktordan saldıran hastaya biber gazlı müdahale!
        Doktordan saldıran hastaya biber gazlı müdahale!
        Şakaya kızdı, Altın Küre'yi terk etti
        Şakaya kızdı, Altın Küre'yi terk etti
        Operatörün ölümüne yol açan vinç kazası kamerada!
        Operatörün ölümüne yol açan vinç kazası kamerada!
        Beşiktaş'ın Rize 11'i
        Beşiktaş'ın Rize 11'i
        Dünkü sağanağın ardından barajlardan haber var!
        Dünkü sağanağın ardından barajlardan haber var!
        Norveç'te toplu katliam suçlusun insan hakları ihlali davası
        Norveç'te toplu katliam suçlusun insan hakları ihlali davası
        Cenk Özkaçar gelişmesi!
        Cenk Özkaçar gelişmesi!
        Dehşeti yaşayan lise öğrencisinden üzen haber!
        Dehşeti yaşayan lise öğrencisinden üzen haber!
        5 yıl sonra bir ilk
        5 yıl sonra bir ilk
        Halkbank'tan 'dava' açıklaması
        Halkbank'tan 'dava' açıklaması
        Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisinde! Sağanak, kar ve fırtına var
        Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisinde! Sağanak, kar ve fırtına var
        Marsilya'nın Onana acelesi!
        Marsilya'nın Onana acelesi!
        Kuzey Kore lideri Kim Jong Un hakkında bilinmeyen 5 şey
        Kuzey Kore lideri Kim Jong Un hakkında bilinmeyen 5 şey
        Turkcell abonesini 'oyun'a getirdi
        Turkcell abonesini 'oyun'a getirdi
        Emzirme ve cenaze ödenekleri arttı
        Emzirme ve cenaze ödenekleri arttı

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de 2023 yılında 24 bin çiftçiye 1 milyar 192 milyon lira nakdi de...
        Eskişehir'de 2023 yılında 24 bin çiftçiye 1 milyar 192 milyon lira nakdi de...
        Eskişehir Valisi Aksoy'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
        Eskişehir Valisi Aksoy'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
        Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hatipoğlu, seçim kampanyasına şe...
        Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hatipoğlu, seçim kampanyasına şe...
        Eskişehir merkezli 'Barbie-ES' fuhuş operasyonunda 18 şüpheli adliyede (2)
        Eskişehir merkezli 'Barbie-ES' fuhuş operasyonunda 18 şüpheli adliyede (2)
        Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hatipoğlu, kentte partililerce k...
        Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hatipoğlu, kentte partililerce k...
        Çakmakla oynayan 11 yaşındaki çocuk, yangın çıkardı
        Çakmakla oynayan 11 yaşındaki çocuk, yangın çıkardı