Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de bir haftada 2 bin 821 araca idari para cezası uygulandı

        Eskişehir'de, polis ekiplerince yapılan trafik denetimleri kapsamında bir haftada, çeşitli ihlallerden 2 bin 821 araca, 2 milyon 69 bin 304 lira idari para cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 16:48 Güncelleme: 09.01.2024 - 16:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de bir haftada 2 bin 821 araca idari para cezası uygulandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Eskişehir'de, polis ekiplerince yapılan trafik denetimleri kapsamında bir haftada, çeşitli ihlallerden 2 bin 821 araca, 2 milyon 69 bin 304 lira idari para cezası verildi.

        2-9 Ocak tarihlerinde İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, abart egzozlu araç ve hatalı parklanmalara yönelik denetimlerde bulundu.

        6 araç sürücüsüne "mevzuata uygun olarak yapıldığı belgelenemeyen teknik değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte olması" içeriğinden toplam 38 bin 634 lira, 182 araca "duraklamanın yasak olduğu yerlerde duraklamak" maddesinin ihlalinden 125 bin 580 lira ve 2 bin 633 araca da "taşıt yolu üzerinde park ihlali" yaptıkları gerekçesiyle 1 milyon 905 bin 90 lira cezai işlem uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Fatih Camii'ndeki saldırganla ilgili ayrıntılar ortaya çıktı!
        Fatih Camii'ndeki saldırganla ilgili ayrıntılar ortaya çıktı!
        Otomobil viyadüğün temeline uçtu!
        Otomobil viyadüğün temeline uçtu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 9'uncu kez dede oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 9'uncu kez dede oldu
        Havada parçası kopmuştu: Bazı uçaklarda cıvatalar gevşek çıktı
        Havada parçası kopmuştu: Bazı uçaklarda cıvatalar gevşek çıktı
        Fenerbahçe'den iki yıldız hamlesi!
        Fenerbahçe'den iki yıldız hamlesi!
        35 yıl önce böyleydiler
        35 yıl önce böyleydiler
        Dünya bu skandalı konuşuyor!
        Dünya bu skandalı konuşuyor!
        Türk erkeklerinin yüzde 61'i geleneklerine bağlı
        Türk erkeklerinin yüzde 61'i geleneklerine bağlı
        "Sahaya ölmeye çıkmalıyız!"
        "Sahaya ölmeye çıkmalıyız!"
        ABD'de otelde patlama!
        ABD'de otelde patlama!
        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'den 5 günlük flaş uyarı!
        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'den 5 günlük flaş uyarı!
        Kademeli emeklilik ne zaman çıkar?
        Kademeli emeklilik ne zaman çıkar?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galip Usta'ya telefon
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galip Usta'ya telefon
        Şakaya kızdı, Altın Küre'yi terk etti
        Şakaya kızdı, Altın Küre'yi terk etti
        Beşiktaş'ın Rize 11'i
        Beşiktaş'ın Rize 11'i
        Ebrar, Ruslar'a 'Erik Dalı' oynattı!
        Ebrar, Ruslar'a 'Erik Dalı' oynattı!
        "Felsefesi gol yememek"
        "Felsefesi gol yememek"
        Dünkü sağanağın ardından barajlardan haber var!
        Dünkü sağanağın ardından barajlardan haber var!
        Dehşet! Tartıştığı kocasını öldürdü
        Dehşet! Tartıştığı kocasını öldürdü
        5 yıl sonra bir ilk
        5 yıl sonra bir ilk

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de kız çocuğunun bakımsızlıktan öldüğü evde detaylı inceleme yapı...
        Eskişehir'de kız çocuğunun bakımsızlıktan öldüğü evde detaylı inceleme yapı...
        Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hatipoğlu, gazetecilerle buluştu
        Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hatipoğlu, gazetecilerle buluştu
        Parçalanmış cesedi bulunmuştu; kardeşi gözaltında
        Parçalanmış cesedi bulunmuştu; kardeşi gözaltında
        Parçalanmış cesedi bulunmuştu; kardeşi gözaltında
        Parçalanmış cesedi bulunmuştu; kardeşi gözaltında
        Prof. Dr. Metintaş'tan "eris" varyantına karşı istirahat ve bol sulu gıda ö...
        Prof. Dr. Metintaş'tan "eris" varyantına karşı istirahat ve bol sulu gıda ö...
        Eskişehir'de 2023 yılında 24 bin çiftçiye 1 milyar 192 milyon lira nakdi de...
        Eskişehir'de 2023 yılında 24 bin çiftçiye 1 milyar 192 milyon lira nakdi de...