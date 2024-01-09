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        Eskişehir'de kız çocuğunun bakımsızlıktan öldüğü evde detaylı inceleme yapılacak

        Eskişehir'de 6 yaşındaki Nur Elif T'nin ölümüyle ilgili tutuklanan babaannesi, halası ve amcasının yargılandığı davada, küçük kızın hayatını kaybettiği evde yeniden detaylı inceleme yapılmasına karar verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 16:48 Güncelleme: 09.01.2024 - 16:48
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        Eskişehir'de kız çocuğunun bakımsızlıktan öldüğü evde detaylı inceleme yapılacak
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        Eskişehir'de 6 yaşındaki Nur Elif T'nin ölümüyle ilgili tutuklanan babaannesi, halası ve amcasının yargılandığı davada, küçük kızın hayatını kaybettiği evde yeniden detaylı inceleme yapılmasına karar verildi.

        4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına, sanıklardan amca Sezer T. ve hala Deniz T. ile taraf avukatları katıldı. Babaanne Cihangül K. ise cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla savunmasını yaptı.

        Sanık Sezer T. savunmasında, suçsuz olduğunu iddia ederek, "Yeğenlerim her verdikleri ifadelerde farklı şeyler söylemişler. Hiçbiri birbirini tutmuyor. Benim bu olayla ilgim yok." dedi.

        Cihangül K. de hakkındaki suçlamayı reddederek, "Çocuklara ben bakmıyordum, olayın benimle bir alakası yok. Eski eşime nafaka davası açtığım için bana iftira atıyor. Torunumun öldüğünü bile sonradan öğrendim. Ben o evde kalmıyordum, çocuklarla ilgili bir sorumluluğum da yoktu. Uzun süredir tutukluyum, tahliyemi istiyorum." diye konuştu.

        Deniz T. ise çocuklara eziyet ettiği iddiasının doğru olmadığını savunarak, "Ben suçsuzum, uzun süredir tutukluyum. Tahliyemi talep ediyorum." ifadesini kullandı.

        Çocuğun yaşamını yitirdiği Tepebaşı ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'ndeki halası Deniz T'ye ait ev ile çevresinin yeniden detaylı şekilde incelenmesine ve sanıkların tutukluluğunun devamına hükmeden mahkeme heyeti, duruşmayı 12 Mart'a erteledi.

        - İddianameden

        Tepebaşı ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Uzunpınar Sokağı'nda iki ağabeyi ile yaşayan Nur Elif T, 14 Aralık 2022'de rahatsızlanmasının ardından tedaviye alındığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde ölmüş, bakımsız kaldığı iddia edilen kızın ölümüne ilişkin gözaltına alınan halası Deniz T, amcası Sezer T. ve babaannesi Cihangir K. tutuklanmıştı.

        Babası Gökhan T. ile annesi Sibel T. cezaevinde tutuklu bulunan Nur Elif T'nin ağabeyleri Y.T. (10) ve M.T. (13) ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce korumaya alınmıştı.

        Adli tıp raporunda, Nur Elif T'nin farklı tarihlerde fiziksel istismara maruz bırakıldığı ve ölümünün uzun süreli beslenme yetersizliğine bağlı gerçekleştiği belirtilmişti.

        Ayrıca iddianamede, maktul ve mağdurların insani şartlarda ve insani koşullarda yaşamadıkları, soğuk bir ortamda, eşyasız, çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimine uygun olmayan koşullarda barındıkları, odadan ayrılmalarına engel olacak şekilde kapıya çan bağlamak suretiyle kapının açılmasından sanıkların haberdar oldukları, mağdur çocukların ve maktulün günlerce herhangi bir besin maddesi yemeden çatı arasında kaldıklarına yer verilmişti.

        Elif Nur T'nin günlerce hatta haftalarca aç bırakılarak şüpheliler tarafından ölüme terk edildiği aktarılan iddianamede, mağdurların ise yine açlığa ve susuzluğa terk edildikleri buna rağmen sanıkların bu duruma aldırış etmeden yaşantılarına devam ettikleri, kendileri uygun ortamda ve yeterli beslenme imkanı bulmuşken maktul ve mağdurları bu imkanlardan bilerek mahrum ettikleri aktarılmıştı.

        Sanıkların, "çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, korumaya alınan 2 kardeş için "çocuğa karşı eziyet" suçundan 16'şar yıla kadar hapsi isteniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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