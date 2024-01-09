Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hatipoğlu'ndan açıklama: Cumhur İttifakı'nın Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı İdris Nebi Hatipoğlu, "Gazeteci dostlarımıza, yerel basın mensuplarına destek sözü verdim; hem de hiçbir siyasi ya da başka bir ayrım yapmadan. Bunu da hem şehrim için hem de zor şartlarda halkın haber alma özgürlüğü için karda kışta, en zorlu koşullarda ter döken basın emekçileri için yapacağım." ifadesini kullandı.

Cumhur İttifakı'nın Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı İdris Nebi Hatipoğlu, "Gazeteci dostlarımıza, yerel basın mensuplarına destek sözü verdim; hem de hiçbir siyasi ya da başka bir ayrım yapmadan. Bunu da hem şehrim için hem de zor şartlarda halkın haber alma özgürlüğü için karda kışta, en zorlu koşullarda ter döken basın emekçileri için yapacağım." ifadesini kullandı.

Hatipoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldiği programdaki sözlerinin çeşitli mecralarda çarpıtıldığını ve bağlamından kopartıldığını belirtti.

Bu sabah gerçekleşen toplantıda gazeteci dostlarına Büyükşehir Belediyesinin yönetimi devraldığında destek sözü verdiğini anımsatan Hatipoğlu, şöyle devam etti:

"Neden mi? Çünkü dördüncü kuvvet medya şehrimizde doğru işlemezse şeffaf bir belediyecilik anlayışı yerleştiremeyeceğimize inanıyorum. Yerel medya yapısı ne kadar kuvvetli olursa bir şehir o kadar iyi ve katılımcı yönetilecektir. Bu nedenle de gazeteci dostlarımıza, yerel basın mensuplarına destek sözü verdim; hem de hiçbir siyasi ya da başka bir ayrım yapmadan. Bunu da hem şehrim için hem de zor şartlarda halkın haber alma özgürlüğü için karda kışta, en zorlu koşullarda ter döken basın emekçileri için yapacağım. Peki, mevcut yönetimin kadrolu destekçilerinden Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti, basın emekçilerine destek sözüm için ne demiş? Çok incinmişler."

Hatipoğlu, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin önemine değinerek, şunları kaydetti:

"Arkadaşlar duyan duymayan kalmasın. Eskişehir'de kimseye bir faydası olmayan yönetim anlayışı sona yaklaşmıştır. Ben basın emekçileri dahil, bu şehri oluşturan hiçbir meslek grubunu yalnız bırakmayacağım. Tüm hemşehrilerimin dertleri ile dertlenecek, her bir meslek grubuna katkı sağlayacağım. Emeklisi, öğrencisi, işçisi, çiftçisi, kadını erkeği herkesin hayatına pozitif anlamda dokunacağım. Kendinden başka kimseyi düşünmeyen, bu hayatta bir kişiye faydası dokunmamış, sıcak koltuğundan ahkam kesenler de buyursun incinsin."