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        Eskişehir'de sokakta çalıştırılan veya dilendirilen 30 çocuk İl Çocuk Kabul Merkezine teslim edildi

        Eskişehir Valiliği tarafından il genelinde çocukların sokakta çalıştırılması, dilendirilmesi ve dış çevrenin olumsuzluklarına maruz bırakılmasını engellemek amacıyla yapılan denetimler kapsamında son iki ayda 30 çocuğun İl Çocuk Kabul Merkezine teslim edildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 13:50 Güncelleme: 10.01.2024 - 13:50
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        Eskişehir'de sokakta çalıştırılan veya dilendirilen 30 çocuk İl Çocuk Kabul Merkezine teslim edildi
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        Eskişehir Valiliği tarafından il genelinde çocukların sokakta çalıştırılması, dilendirilmesi ve dış çevrenin olumsuzluklarına maruz bırakılmasını engellemek amacıyla yapılan denetimler kapsamında son iki ayda 30 çocuğun İl Çocuk Kabul Merkezine teslim edildiği bildirildi.

        Eskişehir Valiliğinden yapılan açıklamada, dilenerek duygu istismarı yapan ve bu suça alet edilen çocuklardan vatandaşlarca kağıt mendil, su ve çiçek satın alınması veya bu kişilere para verilmesinin yasaklandığı hatırlatılarak, kolluk güçleri, zabıta birimleri ve Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde kurulan ekiplerince denetimler yapıldığı belirtildi.

        1 Kasım-31 Aralık 2023 tarihlerinde yapılan denetimlerde, sokakta çalıştırılan veya dilendirilen 30 çocuk tespit edildiği ve ekiplerce bu çocukların İl Çocuk Kabul Merkezine teslim edildiği kaydedilen açıklamada, "Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün uzman meslek memurları ve pedagoglarca bu çocukların ailelerine hane ziyareti gerçekleştirilerek gerekli inceleme çalışması yapılmış olup kendilerine ve ailelerine uygun sosyal ve ekonomik destekleme modellerinden yararlandırılmaları sağlanmıştır." ifadesi kullanıldı.

        Açıklamada, 2 çocuk hakkında "5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu'nun 5'inci maddesi hükümleri çerçevesinde koruyucu ve destekleyici tedbir kararı alındığı aktarılarak, şunlar kaydedildi:

        "Çocuklarımızın tamamı sağlık kuruluşlarımızda genel sağlık taramasından geçirilmiş ve eksik aşıları tamamlatılmıştır. 3 çocuğumuzun ihtiyaç duyduğu ikinci basamak muayene ve tedavileri ilimizde bulunan kamu hastanelerimizde gerçekleştirilmiştir. Çocuklarımızın 27'si zorunlu eğitim çağında olup eğitim-öğretime devam etmeleri için İl Milli Eğitim Müdürlüğünce gerekli tedbirler alınmıştır. 16 çocuğumuzun, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerince açılan çeşitli kurslara katılımı sağlanmıştır."

        112 Acil Çağrı Merkezine vatandaşlarca, çocukların sokakta çalıştırıldığı ya da dilendirildiği yönünde 22 ihbarda bulunulduğu ve ihbarlara süratle müdahale edildiği vurgulanarak, "Çocuk Kabul Merkezince gerekli tespitler yapıldıktan sonra çocukların tamamı ailelerine teslim edilmiş olup ebeveynlerine yazılı ihtarda bulunularak çocukların tekrar dilendirilmesi ya da sokakta çalıştırılması halinde yasal işlem yapılacağı tebliğ edilmiştir." denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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