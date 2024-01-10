Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde yaklaşık 17 yılda 143 kornea nakli yapıldı

Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi bünyesinde 2007 yılından bu yana 143 başarılı kornea nakli gerçekleştirildiği bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yunus Emre Devlet Hastanesi Göz Bankasında 16 yıldır başarılı şekilde gerçekleştirilen kornea nakilleri ile 143 hasta sağlığına kavuştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Göz Bankası Sorumlu Hekimi Uzman Dr. Burak Özkan, Göz Bankasının kurulduğu 2007'den itibaren birçok hastaya kornea nakli yapıldığını belirtti.

Halk arasında "göz nakli" olarak bilinen işlemin aslında sadece kornea nakli olduğunu aktaran Özkan, bu operasyonlarda kornea dokusunun tamamı ya da çeşitli katmanlarının nakledildiğini kaydetti.

Özkan, kornea nakil sürecine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Göz Polikliniğimize başvuran ve kornea nakli ihtiyacı olan hastalarımızı belirlemekteyiz. Bu hastalar, Sağlık Bakanlığının ülke genelinde oluşturduğu organ nakil bekleme listelerine bankamız tarafından eklenmektedir. Uygun kornea bulunduğunda hastalar nakil işlemleri için hastaneye çağrılmaktadır. Kornea nakil için diğer organ nakillerinde gerekli olan doku uygunluğu aranmamaktadır."