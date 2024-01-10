Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde yaklaşık 17 yılda 143 kornea nakli yapıldı

        Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi bünyesinde 2007 yılından bu yana 143 başarılı kornea nakli gerçekleştirildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 14:42 Güncelleme: 10.01.2024 - 14:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde yaklaşık 17 yılda 143 kornea nakli yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi bünyesinde 2007 yılından bu yana 143 başarılı kornea nakli gerçekleştirildiği bildirildi.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yunus Emre Devlet Hastanesi Göz Bankasında 16 yıldır başarılı şekilde gerçekleştirilen kornea nakilleri ile 143 hasta sağlığına kavuştu.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Göz Bankası Sorumlu Hekimi Uzman Dr. Burak Özkan, Göz Bankasının kurulduğu 2007'den itibaren birçok hastaya kornea nakli yapıldığını belirtti.

        Halk arasında "göz nakli" olarak bilinen işlemin aslında sadece kornea nakli olduğunu aktaran Özkan, bu operasyonlarda kornea dokusunun tamamı ya da çeşitli katmanlarının nakledildiğini kaydetti.

        Özkan, kornea nakil sürecine ilişkin şu bilgileri verdi:

        "Göz Polikliniğimize başvuran ve kornea nakli ihtiyacı olan hastalarımızı belirlemekteyiz. Bu hastalar, Sağlık Bakanlığının ülke genelinde oluşturduğu organ nakil bekleme listelerine bankamız tarafından eklenmektedir. Uygun kornea bulunduğunda hastalar nakil işlemleri için hastaneye çağrılmaktadır. Kornea nakil için diğer organ nakillerinde gerekli olan doku uygunluğu aranmamaktadır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Sürücüler dikkat! Trafikte yol kesmişti! İşte verilen ceza!
        Sürücüler dikkat! Trafikte yol kesmişti! İşte verilen ceza!
        Epstein belgelerinde şok 'kaset' iddiası
        Epstein belgelerinde şok 'kaset' iddiası
        Bonucci için flaş paylaşım!
        Bonucci için flaş paylaşım!
        Prof. Dr. Naci Görür, 2 depremi değerlendirdi!
        Prof. Dr. Naci Görür, 2 depremi değerlendirdi!
        Arda Güler'in Real Madrid transferinin perde arkası
        Arda Güler'in Real Madrid transferinin perde arkası
        Gemide kazan patladı! Türk mühendisin feci ölümü
        Gemide kazan patladı! Türk mühendisin feci ölümü
        Sacha Boey'a PSG kancası!
        Sacha Boey'a PSG kancası!
        Asgari ücret artışı BES'e yaradı
        Asgari ücret artışı BES'e yaradı
        Fenerbahçe, Konyaspor'u konuk edecek
        Fenerbahçe, Konyaspor'u konuk edecek
        Minibüs markete daldı! Öğrenciler dehşeti yaşadı
        Minibüs markete daldı! Öğrenciler dehşeti yaşadı
        Beşiktaş transferi açıkladı
        Beşiktaş transferi açıkladı
        Metrobüs arızası üst geçide yansıdı
        Metrobüs arızası üst geçide yansıdı
        Bardaktan boşanır gibi yağdı! Bir günde doluluk oranı ne kadar arttı?
        Bardaktan boşanır gibi yağdı! Bir günde doluluk oranı ne kadar arttı?
        Ti'ye aldılar
        Ti'ye aldılar
        Ekvador'da çete lideri hapishaneden kaçtı: Ülke karıştı!
        Ekvador'da çete lideri hapishaneden kaçtı: Ülke karıştı!
        Lüks rezidansta kanlı gece! Şule'yi otoparkta öldürdü!
        Lüks rezidansta kanlı gece! Şule'yi otoparkta öldürdü!
        10 maddede Togg'un yeni modeli: T10F
        10 maddede Togg'un yeni modeli: T10F
        Kripto varlık düzenlemesi son aşamada
        Kripto varlık düzenlemesi son aşamada
        Kentsel dönüşümde kira desteği artırıldı
        Kentsel dönüşümde kira desteği artırıldı
        2024’te ne kadar vergi ödeyeceğiz?
        2024’te ne kadar vergi ödeyeceğiz?

        Benzer Haberler

        Eskişehirli genç çiftçi devlet desteğiyle "altın bitki" safran üretiyor
        Eskişehirli genç çiftçi devlet desteğiyle "altın bitki" safran üretiyor
        Eskişehir'de kar yağışı (2)
        Eskişehir'de kar yağışı (2)
        Devrilen kamyonun şoförü öldü
        Devrilen kamyonun şoförü öldü
        Eskişehir'de sokakta çalıştırılan veya dilendirilen 30 çocuk İl Çocuk Kabul...
        Eskişehir'de sokakta çalıştırılan veya dilendirilen 30 çocuk İl Çocuk Kabul...
        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi'ne yılda 300 bin öğrenci kayıt yap...
        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi'ne yılda 300 bin öğrenci kayıt yap...
        Eskişehir'de devrilen kamyonun sürücüsü öldü
        Eskişehir'de devrilen kamyonun sürücüsü öldü