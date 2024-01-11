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        Vali Aksoy, TSYD Eskişehir Şubesi'ni ziyaret etti

        Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Eskişehir Şubesi'ne ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 15:43 Güncelleme: 11.01.2024 - 15:43
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        Vali Aksoy, TSYD Eskişehir Şubesi'ni ziyaret etti
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        Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Eskişehir Şubesi'ne ziyarette bulundu.

        Vali Aksoy ile Şube Başkanı Sadi Seda ve Yönetim Kurulu üyeleri, Eskişehir'deki sportif faaliyetler hakkında sohbet etti.

        Aksoy'un Eskişehirspor'un yanı sıra amatör sporun da durumunu değerlendirdiği ziyareti, fotoğraf çekimiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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