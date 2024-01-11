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        Eskişehir'de aranan 221 kişi yakalandı

        Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüler ile şüphelilerden oluşan 221 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 16:10 Güncelleme: 11.01.2024 - 16:18
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        Eskişehir'de aranan 221 kişi yakalandı
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        Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüler ile şüphelilerden oluşan 221 kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 2-9 Ocak'ta yapılan çalışmalarda, 2 yıla kadar hapis cezası ile aranan 2, 2-5 yıl hapis cezası ile aranan 35, 5-10 yıl hapis cezası ile aranan 8 ve 10 yıl ve üzeri hapis cezası olan bir kişi belirlendi.

        Ayrıca, "uyuşturucu madde üretmek veya kullanımı" suçundan 10, "kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet" suçundan 2, "dolandırıcılık" suçundan 7, "hırsızlık" suçundan 19 ve "yağma" suçundan bir olmak üzere 106 farklı suçtan olmak üzere 145 kişi yakalandı.

        Yakalananların 46'sının firari hükümlü, 99'unun ise ifadeye yönelik arandığı tespitinde bulunuldu.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 3-10 Ocak'ta icra edilen faaliyetlerde, 5 yıla kadar hapis cezası bulunan 75, 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan bir olmak üzere çeşitli suçlardan 76 kişinin arandığı belirlenerek, yakalanan bu kişiler gerekli işlemler yapılmak üzere adli makamlara sevk edildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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