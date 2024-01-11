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        Eskişehir'de komşusunu pompalı tüfekle öldüren sanığın yargılandığı dava

        Eskişehir'de tartıştığı komşusunu pompalı tüfekle vurarak öldürdüğü gerekçesiyle hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 16:44 Güncelleme: 11.01.2024 - 16:44
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        Eskişehir'de komşusunu pompalı tüfekle öldüren sanığın yargılandığı dava
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        Eskişehir'de tartıştığı komşusunu pompalı tüfekle vurarak öldürdüğü gerekçesiyle hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

        3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Selami S. (55) ve tarafların avukatları katıldı.

        Sanığın akıl sağlığına ilişkin 4. Adli Tıp İhtisas Kurulundan mahkemeye ulaşan rapor okundu. Raporda, Selami S'nin cezai ehliyetinin tam olduğu belirtildi.

        Sanık Selami S, bugüne kadar hiçbir delil toplama talebinin kabul edilmediğini savunarak, "Delillerin toplanmasını talep ediyorum." ifadesini kullandı.

        Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına, akıl hastalığı ve cezai ehliyet bakımından değerlendirilmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu 1'inci Üst Kuruluna sevk edilip rapor alınmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

        Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi Örme Sokağı'ndaki bir apartmanda, 18 Ağustos 2021'de çıkan kavgada Selami S'nin pompalı tüfekle vurarak yaraladığı komşusu Yaşar Güneş (56) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Sanık Selami S. ise suç aleti silahla yakalanıp tutuklanmıştı.

        İddianamede, sanık hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapsi isteniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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