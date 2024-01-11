Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'den veda mesajı:

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, partisi CHP tarafından 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Ayşe Ünlüce'nin aday gösterileceğinin açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından mesaj yayınladı.

Büyükerşen, mesajında, 1999 yılında çıktığı ve gördüğü desteklerle çok büyük hizmetler sığdırarak sürdürdüğü belediye başkanlığı yolculuğunun 25'inci yılını doldurduğunu, görevinin son durağına geldiğini belirtti.

Çeyrek asırlık süreçte Eskişehirlilerin yaşamaktan mutlu ve huzurlu oldukları bir kent yaratmak için var gücüyle çalıştığını kaydeden Büyükerşen, şöyle devam etti:

"Görüyorum ki hepimizin gurur duyduğu, Türkiye'de parmakla gösterilen bir kent kimliği oluşturduk. Bu yüzden son derece mutlu ve gururluyum. Son durak demişken sanmayın ki bu yolculuk sona eriyor, bu hikaye yarım kalıyor. Şimdi tüm şehir, kadın erkek, yaşlı genç, hep birlikte Eskişehir'e çok yakışacağına yürekten inandığım kadın bir belediye başkanı ile bu güzel hikayeyi sürdürmek için var gücümüzle çalışacağız. Büyükşehir Belediyemizde yıllardır genel sekreterlik görevini başarıyla yürüten, yol arkadaşım, değerli kardeşim Ayşe Ünlüce, benim önerim, Genel Başkanımız Özgür Özel ve Parti Meclisimizin de takdiriyle dün gerçekleştirilen toplantı sonucunda Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı olarak ilan edilmiştir."

Genel Başkan Özel'i hem de Parti Meclisinin tüm üyelerini aldıkları bu karar için kutladığını ve kendilerine teşekkür ettiğini bildiren Büyükerşen, "25 yıldır bana göstermiş olduğunuz teveccüh, duyduğunuz güven, hissettirdiğiniz sevgi ve saygı için her birinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Bunca yıldır beni desteklediğiniz gibi başkanlığımı devretmekten büyük mutluluk ve onur duyacağım sevgili Ayşe Ünlüce'yi de destekleyeceğinize, bu yolculukta bizleri yalnız bırakmayacağınıza yürekten inanıyorum. Sizleri çok seviyor, hepinizi ayrı ayrı gözlerinizden öpüyorum. Yolumuz açık olsun." ifadelerini kullandı.