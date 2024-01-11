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        Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hatipoğlu: "AK Parti belediyeciliğinde tüm sorunlar çözüme kavuşacak"

        Cumhur İttifakı'nın Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı İdris Nebi Hatipoğlu, Eskişehir'de esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 20:45 Güncelleme: 11.01.2024 - 20:48
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        Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hatipoğlu: "AK Parti belediyeciliğinde tüm sorunlar çözüme kavuşacak"
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        Cumhur İttifakı'nın Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı İdris Nebi Hatipoğlu, Eskişehir'de esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

        Hatipoğlu, Çarşı Camisi'nde Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlara kandil simidi ve meyve suyu ikram etti.

        Kent merkezinde esnafı ziyaret eden Hatipoğlu, yaptığı açıklamada, Eskişehir’in AK Parti belediyeciliğiyle kucaklaşmasının tam zamanı olduğunu belirtti.

        Hizmete layık bir kent olan Eskişehir'in uzun yıllardır hak ettiği hizmeti bulamadığını ifade eden Hatipoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Eskişehir maalesef hak ettiği hizmeti alamıyor. Esnafımız yıllardır çözülmeyen kanalizasyon ve pis kokudan şikayet ediyor. Görünen tabloda hem vatandaşlar hem de esnaf bu sıkıntılardan muzdarip durumda. Biz, belediyeye ve halka hizmet etmeye talip olduk ve tüm sorunların tek tek çözüleceğine söz veriyoruz. Buradaki esnaf otopark probleminden bahsetti, mal yükleyip indirirken yaşanan sıkıntıların kendilerini zor durumda bıraktığını söyledi. İnşallah sizlerin de desteğiyle bu seçimde galip geleceğiz ve kapımız parti ayırmaksızın her bir vatandaşımıza açık olacak. Ayrıca Eskişehir'in ihtiyaç duyduğu çevre yolu ve bat-çık düzenlemelerini de yapacağımızı söylüyorum. AK Parti belediyeciliğinde tüm sorunlar çözüme kavuşacak."

        Nebi Hatipoğlu, Maide Bolel Huzurevi'ni ziyaret ederek, vatandaşların Regaip Kandili’ni kutladı.

        Daha sonra Hatipoğlu, İlahiyat Camisi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek, cemaatle sohbet etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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