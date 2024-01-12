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        Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hatipoğlu, hal esnafını ziyaret etti

        Cumhur İttifakı'nın Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı İdris Nebi Hatipoğlu, Yaş Sebze ve Meyve Hali'ne ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 12:24 Güncelleme: 12.01.2024 - 12:25
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        Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hatipoğlu, hal esnafını ziyaret etti
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        Cumhur İttifakı'nın Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı İdris Nebi Hatipoğlu, Yaş Sebze ve Meyve Hali'ne ziyarette bulundu.

        Hatipoğlu ile AK Parti İl Başkanı Süleyman Reyhan, Eskişehir ile çevre illere sebze ve meyve sevkiyatının yapıldığı hal esnafıyla sohbet etti.

        Hal esnafıyla çözümü beklenen sorunları konuşan Hatipoğlu, gelecek dönemde mevcut sorunların süratle çözüme kavuşacağını belirtti.

        Hatipoğlu, yerel seçimler öncesinde vatandaşların desteğini beklediğini ifade etti.

        Ziyaret, hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.

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